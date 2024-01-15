В оккупированной Херсонской области оккупанты отказывают украинцам в лечении

Больница в Алуште. Фото иллюстративное: росСМИ

На оккупированной территории Украины российские захватчики массово отказывают украинцам в лечении. Получить медицинские услуги можно только при наличии российского паспорта и полиса медицинского страхования.

Об этом сообщил замглавы Херсонской ОГА Юрий Соболевский.

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По его словам, во многих общинах оккупированной Херсонской области работа больниц и амбулаторий заключается в измерении давления и температуры. Операции возможны только в Скадовске или Геническом, в тяжелых случаях — стоит ехать в Крым.

"Получить медицинские услуги наши люди могут только при наличии российского паспорта и полиса медицинского страхования. Но, как оказалось, это не всегда рабочая схема", — пишет он.

Источник: Telegram

По словам Соболевского, украинцам отказывают в услугах даже в Крыму. Как говорят местные медработники, медицинский полис работает только на территории оккупированной Херсонской области.

"Такая ситуация — очередное подтверждение того, что временно оккупированные территории Херсонской области нужны России только для грабежей и уничтожения всего живого", — отмечает он.

Напомним, ранее на временно оккупированные территории Украины продолжают прибывать медицинские бригады из России. В частности, их ввозят из Карелии.

В то же время, российская армия прибегает к проведению скрытой мобилизации на временно оккупированных украинских территориях. Однако призыв в ряды армии РФ может стать масштабным после выборов российского президента Владимира Путина.