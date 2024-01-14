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На окуповані території знову прибули медичні бригади з РФ

14 січня 2024 17:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На окуповані території знову прибули медичні бригади з РФ
Російські медики. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На тимчасово окуповані території України продовжують прибувати медичні бригади з Росії. Зокрема, їх ввозять з Карелії.

Про це повідомляє Центр національно спротиву.

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Через брак кадрів на окупованих територіях росіяни продовжують завозити свої медичні бригади. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження. 

На тимчасово окупованій території Запорізької області розгорнули роботу медичні бригади з Карелії. Там працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти. 

"Водночас якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Як повідомляв Центр національного спротиву раніше, в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на тлі загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи. У ЦНС наголосили, що смертність серед цивільного населення суттєво зростає.

"Український рух спротиву отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з РФ. Кожен із злочинців, які обмежили право цивільних громадян на медичні послуги — понесе справедливе покарання", — йдеться у повідомленні.

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Допис ЦНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти атакували Харківську область. Вони вдарили авіабомбами по сільгосппідприємству. Під ворожий вогонь потрапило зерносховище.

Також ми писали, що сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.

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