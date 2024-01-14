На окуповані території знову прибули медичні бригади з РФ
На тимчасово окуповані території України продовжують прибувати медичні бригади з Росії. Зокрема, їх ввозять з Карелії.
Про це повідомляє Центр національно спротиву.
Медичні бригади росіян на ТОТ
Через брак кадрів на окупованих територіях росіяни продовжують завозити свої медичні бригади. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження.
На тимчасово окупованій території Запорізької області розгорнули роботу медичні бригади з Карелії. Там працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.
"Водночас якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Як повідомляв Центр національного спротиву раніше, в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок цього в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на тлі загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи. У ЦНС наголосили, що смертність серед цивільного населення суттєво зростає.
"Український рух спротиву отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з РФ. Кожен із злочинців, які обмежили право цивільних громадян на медичні послуги — понесе справедливе покарання", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти атакували Харківську область. Вони вдарили авіабомбами по сільгосппідприємству. Під ворожий вогонь потрапило зерносховище.
Також ми писали, що сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.
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