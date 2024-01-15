На окупованій Херсонщині окупанти відмовляють українцям в лікуванні
На окупованій території України російські загарбники масово відмовляють українцям в лікуванні. Отримати медичні послуги там можливо лише за наявності російського паспорта та полісу медичного страхування.
Про це повідомив заступник голови Херсонської ОДА Юрій Соболевський.
Окупанти не дають українцям лікування
За його словами, в багатьох громадах окупованої Херсонщини робота лікарень та амбулаторій полягає у вимірі тиску та температури. Операції можливі лише у Скадовську чи Генічеську, у важких випадках — варто їхати аж до Криму.
"Отримати медичні послуги наші люди можуть лише за наявності російського паспорта та полісу медичного страхування. Але, як виявилось, це не завжди "робоча схема", — пише він.
За словами Соболевського, українцям відмовляють у послугах навіть в Криму. Як кажуть тамтешні медпрацівники, медичний поліс працює лише на території окупованої Херсонської області.
"Така ситуація — чергове підтвердження того, що тимчасово окуповані території Херсонщини потрібні Росії лише для грабувань і винищення всього живого", — зазначає він.
Нагадаємо, що раніше на тимчасово окуповані території України продовжують прибувати медичні бригади з Росії. Зокрема, їх ввозять з Карелії.
Водночас російська армія вдається до проведення прихованої мобілізації на тимчасово окупованих українських територіях. Однак призов до лав армії РФ може стати масштабним після виборів російського президента Володимира Путіна.
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