На окупованій Херсонщині окупанти відмовляють українцям в лікуванні

Лікарня в Алушті. Фото ілюстративне: росЗМІ

На окупованій території України російські загарбники масово відмовляють українцям в лікуванні. Отримати медичні послуги там можливо лише за наявності російського паспорта та полісу медичного страхування.

Про це повідомив заступник голови Херсонської ОДА Юрій Соболевський.

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За його словами, в багатьох громадах окупованої Херсонщини робота лікарень та амбулаторій полягає у вимірі тиску та температури. Операції можливі лише у Скадовську чи Генічеську, у важких випадках — варто їхати аж до Криму.

"Отримати медичні послуги наші люди можуть лише за наявності російського паспорта та полісу медичного страхування. Але, як виявилось, це не завжди "робоча схема", — пише він.

Джерело: Telegram

За словами Соболевського, українцям відмовляють у послугах навіть в Криму. Як кажуть тамтешні медпрацівники, медичний поліс працює лише на території окупованої Херсонської області.

"Така ситуація — чергове підтвердження того, що тимчасово окуповані території Херсонщини потрібні Росії лише для грабувань і винищення всього живого", — зазначає він.

Нагадаємо, що раніше на тимчасово окуповані території України продовжують прибувати медичні бригади з Росії. Зокрема, їх ввозять з Карелії.

Водночас російська армія вдається до проведення прихованої мобілізації на тимчасово окупованих українських територіях. Однак призов до лав армії РФ може стати масштабним після виборів російського президента Володимира Путіна.