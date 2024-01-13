Прихована мобілізація на ТОТ — як окупанти готуються до масштабного призову

Російські військові на плацу. Фото: росЗМІ

Російські загарбники вдаються до проведення прихованої мобілізації на тимчасово окупованих українських територіях. Однак призов до лав армії РФ може стати масштабним після виборів російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"В межах примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до фейкових "військкоматів", при цьому заперечуючи мобілізацію. При ставанні на облік на українців тиснуть аби вони укладали контракт й стали "добровольцями", — йдеться в повідомленні.

У Центрі зауважили, що після виборів Путіна мобілізація стане масштабною. Тому окупанти вимагають в усіх чоловіків стати на облік.

"Центр національного спротиву закликає повідомляти про працівників "паспортних столів" та "воєнкомів", аби Рух Опору міг зірвати процес "мобілізації", — додали в Спротиві.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни розповіли, скільки людей мобілізувала Росія для продовження війни. Офіційно вважається, що вони призвані на строкову службу та охоронятимуть кордон між Україною і Російською Федерацією.

Також ми писали, що в ході продовження прихованої мобілізації російські окупанти формують новий псевдодобровольчий батальйон. У ЦНС зазначили, що батальйон підпорядковується "казацькій бригаді "терек", що не має жодного стосунку до козаків.