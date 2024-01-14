На оккупированные территории снова прибыли медицинские бригады из РФ

Российские медики. Фото: росСМИ

На временно оккупированные территории продолжают прибывать медицинские бригады из России. В частности, их ввозят из Карелии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Из-за нехватки кадров на оккупированных территориях россияне продолжают завозить свои медицинские бригады. Это происходит на ротационной основе с выплатами премии для участников незаконной командировки.

На временно оккупированной территории Запорожской области развернули работу медицинские бригады из Карелии. Там работают анестезиологи, хирург-онколог, врачи УЗИ-диагностики и терапевты.

"В то же время качество и доступность медицинских услуг для местного населения остается на критически низком уровне. Как сообщал Центр национального сопротивления ранее, во всех больницах на ВОТ действует распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных. Даже при оказании экстренной помощи преимущество предоставляется россиянам", — говорится в сообщении.

Вследствие этого во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса. В ЦНС отметили, что смертность среди гражданского населения существенно возрастает.

"Украинское движение сопротивления получило списки всех медицинских групп, прибывших на территорию Украины из РФ. Каждый из преступников, которые ограничили право гражданских лиц на медицинские услуги — понесет справедливое наказание", — говорится в сообщении.

Пост ЦНС. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Они ударили авиабомбами по сельхозпредприятию. Под вражеский огонь попало зернохранилище.

Также мы писали, что сегодня, 14 января, российские оккупанты атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Для очередного обстрела враг использовал дроны камикадзе.