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Местные общины могут закупать средства РЭБ для противодействия ракетам и дронам — Игнат

15 января 2024 01:01
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Местные общины могут закупать средства РЭБ для противодействия ракетам и дронам — Игнат
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Воздушные силы
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Местные общины могут закупать средства РЭБ у гражданских производителей, чтобы противодействовать российским атакам. На сегодняшний день работа в этом направлении уже активно продолжается.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, средства РЭБ — это то, что могут закупать местные общины самостоятельно.

"Сегодня руководители определенных компаний уже думают о своей личной защите, чтобы защитить свои объекты… За этим будущее. Не нужно тратить дорогостоящие ракеты, если можно таким образом остановить врага", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Он добавил, что для того, чтобы остановить врага, на сегодняшний день не нужно тратить дорогие ракеты.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что усиление противовоздушных оборон соседними странами свидетельствует о том, что к ним "что-то залетало". Он напомнил, что такие случаи уже были.

Кроме того, Игнат указал, что в Крыму российская противовоздушная оборона достаточно мощная, там есть разные комплексы малого, среднего и большого радиуса действия. При этом Воздушные силы ВСУ совершают успешные удары по позициям окупантов и проводят операции по командным пунктам противника.

оружие
ракеты
дроны
Юрий Игнат

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