Ігнат розповів, чому сусідні країни посилюють ППО

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: PAP

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що посилення протиповітряних оборон сусідніми країнами свідчить про те, що до них "щось залітало". Він нагадав, що такі випадки вже були.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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Посилення ППО сусідніми країнами

Ігнат зазначив, що були прецеденти, коли уламки російських ракет та дронів долітати до інших країн. Таким чином, окупанти загрожували їх безпеці.

"Посилення ППО — це зараз питання №1 у всьому світі", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що російські ракети, які, за версією загарбників, не мають аналогів у цілому світі, стають дедалі гіршими. На це впливають запроваджені союзниками України антиросійські санкції.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів вчора, 13 січня, зустрічі з лідерами коаліції Болгарії та новим головою МЗС Франції. За словами гаранта, Європа розуміє, що Росія несе величезну загрозу європейським націям.