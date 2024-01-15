Місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ для протидії ракетам та дронам — Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Повітряні сили

Місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників, щоб протидіяти російським атакам. На сьогодні робота у цьому напрямку уже активно триває.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, засоби РЕБ — це те, що можуть закуповувати місцеві громади самостійно.

"Сьогодні керівники певних компаній вже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об’єкти… За цим майбутнє. Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога", — наголосив речник Повітряних сил.

Він додав, що для того, щоб зупинити ворога, на сьогодні не потрібно витрачати дорогі ракети.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що посилення протиповітряних оборон сусідніми країнами свідчить про те, що до них "щось залітало". Він нагадав, що такі випадки вже були.

Крім того, Ігнат вказав, що в Криму російська протиповітряна оборона є доволі потужною, там є різні комплекси малого, середнього та великого радіуса дії. При цьому Повітряні сили ЗСУ здійснюють успішні удари по позиціях окупантів та проводять операції по командних пунктах противника.