Министр Камышин заявил, что нефтебазу РФ атаковали дроны украинского производства
Атака по российской нефтебазе в Ленинградской области производилась с помощью беспилотников украинского производства. Они смогли пролететь расстояние в 1250 километров и поразить цель.
Об этом во время дискуссии Deciding Your Tomorrow сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.
Украина производит дальнобойные дроны
Камышин отметил, что Украина начала производить беспилотники, которые могут лететь на большие расстояния и точно попадать в цель. Их стоимость составляет около 350 долларов.
Он подчеркнул, что такими БпЛА украинского производства была атакована нефтебаза в Санкт-Петербурге.
"Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью", — отметил Камышин.
Напомним, Камышин заявил, что в Украине стартовало производство артиллерийских систем образца НАТО. В то же время, украинская оборонная промышленность вдвое увеличила изготовление боеприпасов.
Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина среди тройки лидеров в мире по производству беспилотников. В то же время западные партнеры обращаются к украинским производителям для сотрудничества.
Читайте Новини.LIVE!