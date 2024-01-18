Министр Камышин заявил, что нефтебазу РФ атаковали дроны украинского производства

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. Фото: РБК-Украина

Атака по российской нефтебазе в Ленинградской области производилась с помощью беспилотников украинского производства. Они смогли пролететь расстояние в 1250 километров и поразить цель.

Об этом во время дискуссии Deciding Your Tomorrow сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

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Камышин отметил, что Украина начала производить беспилотники, которые могут лететь на большие расстояния и точно попадать в цель. Их стоимость составляет около 350 долларов.

Он подчеркнул, что такими БпЛА украинского производства была атакована нефтебаза в Санкт-Петербурге.

"Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью", — отметил Камышин.

Напомним, Камышин заявил, что в Украине стартовало производство артиллерийских систем образца НАТО. В то же время, украинская оборонная промышленность вдвое увеличила изготовление боеприпасов.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина среди тройки лидеров в мире по производству беспилотников. В то же время западные партнеры обращаются к украинским производителям для сотрудничества.