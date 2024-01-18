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Данілов заявив, що Україна входить до трійки лідерів світу з виробництва дронів

18 січня 2024 14:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Данілов заявив, що Україна входить до трійки лідерів світу з виробництва дронів
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна серед трійки лідерів у світі у виробництві безпілотників. Водночас західні партнери звертаються до українських виробників щодо співпраці.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону.

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"Те, що стосується БпЛА. Україна перебуває точно в першій трійці держав світу, які виробляють ці засоби, та виробляє вже настільки сучасні, що нині наші партнери звертаються до нас", — сказав він.

Данілов зазначив, що партнери вивчають ту техніку, яку створюють українські приватні компанії, бо саме вони дуже швидко перелаштовуються на військові рейки та виробляють дрони для ЗСУ.

"Велику кількість постачань, які йдуть до Міністерства оборони, роблять саме приватні компанії", — наголосив Секретар РНБО.

Крім того, першою країною, що дала "зелене світло" спільній роботі у військово-промисловому комплексі, стала Британія.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України заявили, що цього року планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК. 

Крім того, 12 січня Президент України Володимир Зеленський заявив, що настав той день, коли "історія Європи змінилася". Це сталося завдяки тому, що Україна та Велика Британія уклали "безпрецедентну" безпекову угоду.

РНБО
Олексій Данілов
безпілотники
дрони
виробництво

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