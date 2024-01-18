Міністр Камишін заявив, що нафтобазу РФ атакували дрони українського виробництва

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Фото: РБК-Україна

Атака по російській нафтобазі у Ленінградській області здійснювалася за допомогою безпілотників українського виробництва. Вони змогли пролетіти відстань у 1250 кілометрів і влучити в ціль.

Про це під час дискусії Deciding Your Tomorrow повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

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Камишін зазначив, що Україна почала виробляти безпілотники, які можуть летіти на великі відстані і точно влучати в ціль. Їхня вартість становить близько 350 доларів.

Він підкреслив, що такими БпЛА українського виробництва було атаковано нафтобазу в Санкт-Петербурзі.

"Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", — зауважив Камишін.

Нагадаємо, Камишін заявив, що в Україні стартувало виробництво артилерійських систем зразка НАТО. Водночас українська оборонна промисловість вдвічі збільшила виготовлення боєприпасів.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна серед трійки лідерів у світі у виробництві безпілотників. Водночас західні партнери звертаються до українських виробників щодо співпраці.