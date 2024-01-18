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Міністр Камишін заявив, що нафтобазу РФ атакували дрони українського виробництва

18 січня 2024 21:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Міністр Камишін заявив, що нафтобазу РФ атакували дрони українського виробництва
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Фото: РБК-Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Атака по російській нафтобазі у Ленінградській області здійснювалася за допомогою безпілотників українського виробництва. Вони змогли пролетіти відстань у 1250 кілометрів і влучити в ціль.

Про це під час дискусії Deciding Your Tomorrow повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

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Камишін зазначив, що Україна почала виробляти безпілотники, які можуть летіти на великі відстані і точно влучати в ціль. Їхня вартість становить близько 350 доларів.

Він підкреслив, що такими БпЛА українського виробництва було атаковано нафтобазу в Санкт-Петербурзі.

"Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", — зауважив Камишін.

Нагадаємо, Камишін заявив, що в Україні стартувало виробництво артилерійських систем зразка НАТО. Водночас українська оборонна промисловість вдвічі збільшила виготовлення боєприпасів. 

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна серед трійки лідерів у світі у виробництві безпілотників. Водночас західні партнери звертаються до українських виробників щодо співпраці.

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