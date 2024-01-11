Костин заявил, что у прокуратуры есть доказательства применения Россией ракет из КНДР

Генпрокурор Андрей Костин. Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин указал, что у прокуратуры есть доказательства того, что Россия применяла для обстрелов Украины ракеты, изготовленные в Северной Корее. Он рассказал подробности расследований атак и результаты экспертиз по происхождению использованного оружия.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"Имеются доказательства возможного использования вооруженными силами РФ ракет, изготовленных в Северной Корее", — сказал Костин.

Генпрокурор во время рабочего визита в Одесскую область рассказал новые детали расследования недавних массированных вражеских атак по Одесщине, Харьковщине и другим регионам страны. Также он отметил, что уже есть результаты экспертизы происхождения оружия, которое применила РФ.

"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части города Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей. Продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт. Продолжается анализ данных по другим фрагментам боеприпасов, которые были обнаружены на местах недавних атак на Харьковщине и Одесщине", — отметил Костин.

Напомним, Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет для использования Москвой в войне с Украиной. Их могут передать в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности.

Добавим, Андрей Костин вместе с руководительницей расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от МКС Брендой Голлис побывали в Харьковской области. По его словам, там расследуется более 21 тысячи военных преступлений.