Костін заявив, що у прокуратури є докази застосування Росією ракет з КНДР

Генпрокурор Андрій Костін. Фото: УНІАН

Генеральний прокурор України Андрій Костін вказав, що прокуратура має докази того, що Росія застосовувала для обстрілів України ракети, які виготовлені у Північній Кореї. Він розповів подробиці розслідувань атак та результати експертиз щодо походження використаної зброї.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"Маємо докази можливого використання збройними силами РФ ракет, виготовлених у Північній Кореї", — сказав Костін.

Генпрокурор під час робочого візиту до Одещини розповів нові деталі розслідування нещодавніх масованих ворожих атак по Одещині, Харківщині та іншим регіонам країни. Також він зазначив, що вже є результати експертизи походження зброї, яку застосувала РФ.

"Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю. Триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Триває аналіз даних щодо інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині", — зауважив Костін.

Нагадаємо, Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет для використання Москвою у війні з Україною. Їх можуть передати на додачу до передбачуваних постачань балістичних ракет малої дальності.

Додамо, Андрій Костін разом з керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від МКС Брендою Голліс побували в Харківській області. За його словами, там розслідується понад 21 тисяча воєнних злочинів.