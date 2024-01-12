Число погибших в результате вражеского удара по Херсону возросло
Россияне совершили очередной обстрел Херсона. Оккупанты ударили по городу из артиллерии, в результате чего погибли уже два человека.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Внимание видео содержит чувствительный контент! 18+!
Обстрел Херсона из артиллерии 12 января
По данным Прокудина, сегодня днем враг обстрелял из артиллерии улицы города. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие, а также разрушения получили гражданские авто и инфраструктура.
Одной из погибших была 80-летняя женщина, которая находилась на улице и еще одно обгоревшее тело спасатели обнаружили в машине. Прокудин выразил соболезнования семьям и близким погибших.
"Днем оккупанты покрыли артиллерией улицы города. На месте прилета погибла женщина. Также в автомобиле обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается", — написал глава ОГА.
Напомним, россияне накануне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате пострадала пожилая женщина.
Добавим, ранения получила 87-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована с травмами средней тяжести.
Читайте Новини.LIVE!