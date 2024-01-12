Число погибших в результате вражеского удара по Херсону возросло

Пылает авто вследствие вражеской атаки. Фото: Херсонская областная прокуратура

Россияне совершили очередной обстрел Херсона. Оккупанты ударили по городу из артиллерии, в результате чего погибли уже два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсона из артиллерии 12 января

По данным Прокудина, сегодня днем враг обстрелял из артиллерии улицы города. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие, а также разрушения получили гражданские авто и инфраструктура.

Одной из погибших была 80-летняя женщина, которая находилась на улице и еще одно обгоревшее тело спасатели обнаружили в машине. Прокудин выразил соболезнования семьям и близким погибших.

"Днем оккупанты покрыли артиллерией улицы города. На месте прилета погибла женщина. Также в автомобиле обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается", — написал глава ОГА.

Пожар в результате обстрела. Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним, россияне накануне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате пострадала пожилая женщина.

Добавим, ранения получила 87-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована с травмами средней тяжести.