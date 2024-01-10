Иран разработал для РФ новый дрон — чем он опасен

Иранский беспилотник Shahed-136 Фото: скриншот из фильма

Иран разработал новый "взрывной" ударный дрон для России, который она будет использовать на войне против Украины. Новый БпЛА оснащен технологией поиска ценных боевых целей.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

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Как известно, новый разведывательный и взрывной дрон, разработанный Ираном для РФ, оснащен технологией для поиска ценных боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, используемые украинскими военными.

Источники издания также сообщают, что Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением. Длина БпЛА около 2,5 метров, а размах крыльев — три метра. Он может запускаться с транспортного средства и, по оценкам, будет иметь радиус действия до 1500 км.

"Предполагается, что он будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта Украины для поражения другими БпЛА или системами вооружения", — говорится в материале.

В России и Иране пока никак не прокомментировали эту информацию. Кроме того, СМИ выяснили, что Тегеран также близок к предоставлению Москве баллистических ракет впервые с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, недавно появилась информация, что на территории Украины военным удалось сбить Shahed-238 с реактивным двигателем, летевшим со скоростью около 500 км/час. Дрон сумел преодолеть расстояние до середины страны.

Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что пока не может подтвердить эту информацию.