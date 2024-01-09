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На території України збили перший реактивний Shahed-238 — чим небезпечний

9 січня 2024 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На території України збили перший реактивний Shahed-238 — чим небезпечний
Shahed-238 з реактивним двигуном. Фото: Projectmeshkat
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На території України військовим вдалося збити Shahed-238 з реактивним двигуном, що летів зі швидкістю близько 500 км/годину. Дрон зумів подолати відстань до середини країни.

Про це повідомляє український військовослужбовець, спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестновий на позивний Флеш.

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Що відомо про збитий Shahed-238 з реактивним двигуном 

"На території України був збитий перший Shahed-238 з реактивним двигуном. Долетів до середини країни. Ішов зі швидкістю понад 500 км/год. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас", — зазначив "Флеш".

Збитий Shahed-238 з реактивним двигуном 
Збитий Shahed-238 з реактивним двигуном. Фото: t.me/iranian_defensive_power

За його словами, ніякої "суперзброї рейху" нові шахеди не мають. У цих безпілотників звичайні заряд та навігація.

Водночас висока швидкість Shahed-238 дещо ускладнює роботу мобільних груп, однак не ППО. Також Бескрестнов вважає, що дрони тепер матимуть вищу швидкість та кращу маневровість.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу військового Сергія "Флеш" Бескрестного
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу військового Сергія "Флеш" Бескрестного

Чим небезпечний Shahed-238

Нагадаємо, що новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 наприкінці листопада торік офіційно представили в Ірані. Модифікацію цього дрона представили в трьох різних версіях, які мають різні системи наведення.

"Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також були показані варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення", — йдеться у повідомленні.

Така система небезпечна тим, що БпЛА можуть застосовувати для ураження теплоконтрастних цілей та важливої військової техніки. Цей дрон може ефективно замінити протирадарні ракети, які виявляють випромінювання від пошукових РЛС, що дозволяє нейтралізувати та проривати системи ППО ворога.

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