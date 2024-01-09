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Ігнат відреагував на інформацію про збиття дрона з реактивним двигуном

9 січня 2024 10:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат відреагував на інформацію про збиття дрона з реактивним двигуном
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про збиття нового російського дрона типу Shahed з реактивним двигуном. За його словами, наразі він не може це підтвердити. 

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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"Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов — нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 "Шахед", чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти", — заявив Ігнат.

Він оцінив ризики від нового "шахеда" та назвав його "міні крилатою ракетою". За його словами, бойова частина дрона не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.

Нагадаємо, новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 наприкінці листопада торік офіційно представили в Ірані. Модифікацію цього дрона представили в трьох різних версіях, які мають різні системи наведення.

Також ми писали, український військовослужбовець, спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестновий розповів, що на території України військовим вдалося збити Shahed-238 з реактивним двигуном, що летів зі швидкістю близько 500 км/годину. Дрон зумів подолати відстань до середини країни.

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