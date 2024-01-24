Информация об украинских пленных на борту ИЛ-76 — есть признаки спланированности действий врага

Обломки самолета ИЛ-76. Фото: росСМИ

В Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе ИЛ-76. Там заявили, что это может быть связано с несостоявшимся запланированным на сегодня обменом военнопленных.

Об этом пишет АрміяINFORM.

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В СМИ отмечают, что это может свидетельствовать о спланированных и умышленных действиях россиян по дестабилизации ситуации в Украине и ослаблению международной поддержки.

В то же время, о спланированных действиях врага могут свидетельствовать и другие детали, которые заметили в течение дня:

пропагандистские телеграмм-каналы опубликовали сразу почти идентичные посты со ссылкой на минобороны РФ раньше самого ведомства;

не прошло и двух часов после первого известия об ИЛ-76, как в госдуме РФ уже готовили обращение в США и Германию по поводу якобы использования их ракет для сбивания самолета;

три часа спустя российские военные блоггеры уже раскручивали версии о том, что падение ИЛ-76 — результат внутренней политической борьбы в Украине;

находившийся в плену украинский боец обратил внимание на аномально малое количество конвоиров, которые по версии россиян сопровождали пленных.

украинские источники обратили внимание на то, что самолет был поражен на взлете с аэродрома Белгорода, хотя минобороны РФ говорит, что он летел из Москвы

Кроме того, украинские журналисты установили имена погибших членов экипажа ИЛ-76, находившихся в списке 117 авиаполка и ранее перевозивших оружие и боеприпасы для убийства мирных украинцев.

Напомним, что в Главном управлении разведки обнародовали информацию по авиакатастрофе ИЛ-76 и слухам, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.

Также писали, что российские СМИ опубликовали новые кадры с места падения ИЛ-76 в Белгородской области. На фото и видео не заметны остатки тел большого количества людей, которые по словам российских СМИ якобы находились на борту во время падения.

Журналистам удалось установить фамилии членов российского экипажа, находившегося на самолете. Гибель по меньшей мере трех членов экипажа подтвердили их родственники.