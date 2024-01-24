Авіакатастрофа ІЛ-76 — журналісти встановили прізвища членів російського екіпажу

Місце падіння літака ІЛ-76. Фото: росЗМІ

У Бєлгородській області Росії впав військовий літак ІЛ-76 сьогодні, 24 січня. Журналістам вдалося встановити прізвища членів російського екіпажу, який перебував на літаку.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

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Зазначається, що загибель щонайменше трьох членів екіпажу підтвердили їхні родичі, серед них:

36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін

штурман корабля Олексій Високін

38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Відомо, що екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, із дислокацією в Оренбурзі.

Так, загибель командира Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина Маріка — їй про це повідомили у російському міноборони.

За її словами, востаннє вона спілкувалась з чоловіком близько 7:30 ранку, коли він мав вилітати з Москви.



Загибель бортового інженера Андрія Пілуєва також підтвердила дружина.

Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила його двоюрідна сестра.

Члени екіпажу Іл-76. Фото: Схеми

Крім того, у соцмережі з'явилися коментарі зі співчуттями щодо смерті під фото ще одного члена екіпажу — бортового радиста Ігоря Саблінського.

Скриншот коментарів у соцмережі. Фото: Схеми

Також політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов — наразі його загибель не підтверджена.



Журналісти вияснили, що у березні 2022 року ГУР вказали Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського серед списку військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку, "які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України".



Крім того, інформацію росіян, що на борту нібито перебували й українські полонені наразі незалежно перевірити не вдалось.

Нагадаємо, що У Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76 сьогодні, 24 січня. Джерела в Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Водночас у Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію щодо авіакатастрофи ІЛ-76 та чуток, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилась кількох небезпечних критичних помилок.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець наразі займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

Також ми писали, що російські ЗМІ опублікували нові кадри з місця падіння ІЛ-76 в Бєлгородській області. На фото та відео не помітно решток тіл великої кількості людей, які за словами російських ЗМІ нібито перебували на борту під час падіння.