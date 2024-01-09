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Игнат отреагировал на информацию о сбитии дрона с реактивным двигателем

9 января 2024 10:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат отреагировал на информацию о сбитии дрона с реактивным двигателем
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о сбитии нового российского дрона типа Shahed с реактивным двигателем. По его словам, он не может это подтвердить.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел — пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238 "Шахед", черного цвета. После этой демонстрации у нас БпЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", — заявил Игнат.

Он оценил риски от нового "шахеда" и назвал его "мини крылатой ракетой". По его словам, боевая часть дрона не будет большой из-за чрезмерного потребления горючего реактивным двигателем.

Напомним, новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238 в конце ноября прошлого года официально представили в Иране. Модификацию этого дрона представили в трех разных версиях, имеющих разные системы наведения.

Также мы писали, украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестновый рассказал, что на территории Украины военным удалось сбить Shahed-238 с реактивным двигателем, летевшим со скоростью около 500 км/час. Дрон сумел преодолеть расстояние до середины страны.

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