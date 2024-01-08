Ігнат пояснив, чому Росія запускає ракети по території України з Каспійського моря

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: armyinform.com.ua

Російські загарбники запускають по містах України ракети з Каспійського моря, адже, ймовірно, бояться, що вони впадуть на територію РФ. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, інколи ворожі ракети падають в іншому місці, ніж в тому, яке було заплановано.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Ігнат наголосив, що російські ракети падають в інших місцях через те, що інколи втрачають радіолокаційну прив'язку до своєї цілі, тому спрацьовують самоліквідатори.

За його словами, такі випадки були під час того, коли російська ракета знищила половину села на території РФ.

"Не даремно окупанти запускають ракети з району Каспійського моря, над морем. Тому що є ймовірність несходу ракети — що вона просто відвалиться від літака і впаде росіянам на голову... Саме тому Волгодонськ та район Каспійського моря є найчастішими районами, звідки росіяни запускають ракети", — зазначив Ігнат.

Ракетний удар по Україні 8 січня

Сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Зазначимо, що Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім "шахедів" під ракетної атаки РФ на українські міста.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат в інтерв'ю Новини.LIVE розповів, що у повітряно-авіаційному арсеналі РФ перебувають чимало носіїв крилатих ракет, як от бомбардувальники Ту-22М3, Ту-95, Ту-160. Відтак питання не у носіях, а у кількості ракет, які ворог може дозволити собі для нанесення ударів.