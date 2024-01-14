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Игнат рассказал, почему соседние страны усиливают ПВО

14 января 2024 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, почему соседние страны усиливают ПВО
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что усиление противовоздушных оборон соседними странами свидетельствует о том, что к ним "что-то залетало". Он напомнил, что такие случаи уже были.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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Усиление ПВО соседними странами

Игнат отметил, что были прецеденты, когда обломки российских ракет и дронов долетали до других стран. Таким образом, оккупанты угрожали их безопасности.

"Усиление ПВО — это сейчас вопрос №1 во всем мире", — подчеркнул Игнат.

Напомним, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что российские ракеты, которые, по версии захватчиков, не имеют аналогов во всем мире, становятся все хуже. На это влияют введенные союзниками Украины антироссийские санкции.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел вчера, 13 января, встречи с лидерами коалиции Болгарии и новым главой МИД Франции. По словам гаранта, Европа понимает, что Россия несет огромную угрозу европейским нациям.

война
Украина
ПВО
ракеты
дроны
страны
Юрий Игнат

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