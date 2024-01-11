Игнат прокомментировал планы Ирана предоставить России новые дроны и ракеты

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

В СМИ появилась информация, что Иран разработал для России новую модель дрона Shahed для атак по Украине. Также вероятна передача баллистических ракет стране-агрессору.

На это отреагировал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Нужно увидеть, насколько они будут эффективными, в каком количестве они смогут потенциально передать. Я хочу подчеркнуть, что у воздушных сил нет такой информации, чтобы опровергнуть или подтвердить в отношении иранских ракет", — отметил Игнат.

По его словам, пока не происходит ничего неожиданного для Украины, потому что речь о передаче России ракет из Ирана шла еще год назад, однако это все равно представляет угрозу.

"Поставляемое новое вооружение, конечно, носит новые угрозы и вызовы. Сбивать баллистику можно только специальными средствами, такими как Patriot могут это делать. Поэтому поставки баллистических ракет — это будут вызовами для нас. Мы должны рассчитывать на поддержку партнеров", — сказал представитель Воздушных сил.

По его мнению, оккупанты в своих ударах по Украине продолжат делать ставку на Shahed-136, потому что непонятно, каков будет темп производства новых дронов.

Напомним, что украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестновый рассказал, что на территории Украины военным удалось сбить Shahed-238 с реактивным двигателем, летевшим со скоростью около 500 км/час. Дрон сумел преодолеть расстояние до середины страны.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о сбитии нового российского дрона типа Shahed с реактивным двигателем. По его словам, он не может это подтвердить.