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Жена оккупанта пожаловалась на алкоголизм среди военных РФ — перехват ГУР

12 января 2024 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Жена оккупанта пожаловалась на алкоголизм среди военных РФ — перехват ГУР
Российский оккупант. Иллюстративное фото: Bild
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило очередной разговор оккупанта со своей женой. Во время общения женщина рассказала о потерях личного состава штурмовых групп, безответственном отношении командования подразделения к жизни подчиненных и злоупотреблении спиртными напитками среди военнослужащих РФ.

Соответствующий аудиоперехват опубликован в соцсетях украинской разведки.

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Кроме того, во время разговора было упомянуто злоупотребление алкогольными напитками военными РФ, среди которых и мобилизованные.

Отрывок из перехваченного разговора

— Подожди, ну и что ходили вы, а куда вы ходили на освобожденную территорию? Вы же там все освободили.

— Я же говорю, пьете вы там, как с*ки.

— Ну бл*дь, просто я не понимаю, грубо говоря, 1000 мужиков, бл*дь, 900 пьют, а 100 вы, которые сидите, бл*дь, не пьете, не ср*те, никуда не ходите. Идеальные. Такого в жизни быть не может, вы как телята, бл*дь, один пьет, значит, и все пьют. 

— Я тебе просто говорю, почему? Почему вот ты полгода там уже находишся, бл*дь, и дома не появляешься? А Сережка, например, живет с семьей дома. Ну поменяйтесь. Полгода поживи ты, теперь со мной полгода, пусть он пойдет повоюет.

Напомним, ранее сотрудники Главного управления разведки Украины перехватили разговор россиянина. Вражеский солдат жалуется на непонятную ситуацию в войсках России и указал, что существует массовое дезертирство в батальонах.

алкоголь
оккупанты
перехват ГУР
война в Украине
Россия
жена

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