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В ГУР перехопили розмову окупанта, який поскаржився на масове дезертирство у батальйоні РФ

11 січня 2024 19:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В ГУР перехопили розмову окупанта, який поскаржився на масове дезертирство у батальйоні РФ
Російські військові. Ілюстративне фото: Сайт Міноборони РФ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Співробітники Головного управління розвідки України перехопили розмову росіянина. Ворожий солдат скаржиться на незрозумілу ситуацію у військах Росії та вказав, що зараз існує масове дезертирство у батальйонах.

Про це повідомляє ГУР.

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Перехоплення розмови окупанта розвідниками

З розмови стає зрозуміло, що у військах ЗС РФ почастішали випадки, коли російські військові почали тікати або відмовлятися брати участь у військових діях. 

"Макс, помоги мне. Выйди на волка, скажи, что тебе там что-нибудь нужно, меня отсюда забрать, меня тут просто все за***ли. Тут просто такие... такие матросы сыпятся, я вообще, х*й его знает. Короче, волк сказал, что, у нас пол-батальона где-то сзади в лесу с****лись, сидят не воюют. Я говорю, да нет, все на позициях и меня, короче, вообще все д*****бом выставляют то, что я не владею обстановкой. Короче, знаешь вообще в чем х***я человек командующий, я так понял, округа волков — ментовская тварь, почему нет успеха, он сказал, что третий батальйон полностью отказался участвовать", — розповів загарбник.

Нагадаємо, в армії Росії продовжуються великі втрати у підрозділів, через що зростає дезертирство. Ба більше, польове командування ЗС РФ продовжує перекидати залишки знищених взводів на гарячі ділянки фронту. 

Додамо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало нове перехоплення телефонної розмови російського солдата та його родича. Росіяни обговорювали проблеми із зв'язком та виготовлення снарядів для ЗС РФ.

війна
росіяни
Україна
окупанти
перехоплення ГУР
ГУР

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