Дружина окупанта поскаржилась на алкоголізм серед військових РФ — перехоплення ГУР

Російський окупант. Ілюстративне фото: Bild

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило чергову розмову окупанта зі своєю дружиною. Під час спілкування жінка розповіла про втрати особового складу штурмових груп, безвідповідальне ставлення командування підрозділу до життя підлеглих та зловживання спиртними напоями серед військовослужбовців РФ.

Відповідне аудіоперехоплення опубліковано в соцмережах української розвідки.

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Крім того, під час розмови було згадано зловживання алкогольними напоями військовими РФ, серед яких і мобілізовані.

Уривок з перехопленої розмови

— Почекай, ну і що ходили ви, а куди ви ходили на звільнену територію? Ви ж там усе звільнили.

— Я ж кажу, п'єте ви там, як с*ки.

— Ну бл*дь, просто я не розумію, грубо кажучи, 1000 мужиків, бл*дь, 900 п'ють, а 100 ви, які сидите бл*дь, не п'єте, не ср*те, нікуди не ходите. Ідеальні. Такого в житті бути не може, ви як телята, бл*дь, один п'є, значить і всі п'ють.

— Я тобі просто кажу, чому? Чому ось ти пів року там уже перебуваєш, бл*дь, і вдома не з'являєшся? А Сергійко, наприклад, живе із сім'єю вдома. Ну поміняйтеся. Пів року поживи ти, тепер зі мною пів року, нехай він піде повоює.

Нагадаємо, раніше співробітники Головного управління розвідки України перехопили розмову росіянина. Ворожий солдат скаржиться на незрозумілу ситуацію у військах Росії та вказав, що зараз існує масове дезертирство у батальйонах.