Окупанти на Донеччині міняють продукти на підтримку Путіна

Скринька з надписом "Вибори". Фото: Flickr

Жителі тимчасово окупованої Донеччини отримують СМС-повідомлення з обіцянками про видачу продуктових наборів тим, хто у березні на президентських виборах у РФ проголосує за російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє міська рада тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області у Telegram.

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"Агітація не працює, у Маріуполі її просто викидають на смітник. Тож тепер вирішили "купувати" голоси. Зокрема, розсилають СМС-повідомлення з закликом віддати свій голос за "продуктовий набір", і такі СМС вже отримали жителі Донецька", — йдеться у дописі.

Записатися на отримання продуктів "можна в приймальні міністерства праці та соціальної політики ДНР".

Як підкреслили у міськраді, спочатку загарбники довели людей до межі виживання та відчаю, а тепер готові давати "допомогу", аби лише поставили галочку навпроти імені російського диктатора.

Повідомлення від окупантів. Фото: Міська рада Маріуполя

Нагадаємо, російські загарбники продовжують тероризувати мешканців окупованих українських територій, запроваджуючи чергові методи паспортизації. Цього разу ворог закликає людей, у тому числі неповнолітніх, оформляти російські паспорти через інтернет-сервіс "Я в Росії".