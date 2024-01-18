Данилов заявил, что Украина входит в тройку лидеров мира в производстве дронов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина среди тройки лидеров в мире по производству беспилотников. В то же время западные партнеры обращаются к украинским производителям по поводу сотрудничества.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

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"То, что касается БПЛА. Украина находится точно в первой тройке государств мира, производящих эти средства, и производит уже настолько современные, что сейчас наши партнеры обращаются к нам", — сказал он.

Данилов отметил, что партнеры изучают ту технику, которую создают украинские частные компании, потому что они очень быстро перестраиваются на военные рельсы и производят дроны для ВСУ.

"Большое количество поставок, которые идут в Министерство обороны, производят именно частные компании", — подчеркнул Секретарь СНБО.

Кроме того, первой страной, давшей "зеленый свет" совместной работе в военно-промышленном комплексе, стала Британия.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.

Кроме того, 12 января Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступил тот день, когда "история Европы изменилась". Это произошло благодаря тому, что Украина и Великобритания заключили "беспрецедентное" соглашение о безопасности.