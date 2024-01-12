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Зеленський розповів деталі угоди між Україною та Великою Британією

12 січня 2024 18:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський розповів деталі угоди між Україною та Великою Британією
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 12 січня, настав той день, коли "історія Європи змінилась". Це сталося завдяки тому, що Україна та Велика Британія уклали "безпрецедентну" безпекову угоду.

Про це він заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. 

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В чому полягає така угода між країнами

"Це не просто декларація. Це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили — Великої Британії", — наголосив глава держави.

За його словами, Україна разом з Великою Британією домовились про її щорічну підтримку, всесторонню співпрацю, аби українські Сили оборони та безпеки, оборонно-промисловий комплекс, державні інституції та суспільні системи мали достатній потенціал. 

Стримування російської агресії

"Завдяки цьому ми вийдемо на такий безпековий рівень, який уже самим фактом свого існування буде слугувати для стримування агресивної Росії. Термін дії цієї угоди з Британією — 10 років. Термін може бути подовжений — за аналогією з іншими подібними договорами про безпеку, які укладені глобальними лідерами", — додав Зеленський.

Також Президент України подякував всім громадянам Великої Британії за довіру та цей результат, якого вдалося досягти. 

Візит Ріші Сунака до України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва сьогодні, 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Своєю чергою голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що підписання з Володимиром Зеленським угоди між країнами щодо співпраці у сфері безпеки є історичним днем. За його словами, така угода буде закріплювати підтримку, яку Британія надаватиме Україні і далі.

Також Зеленський поширив у мережі відео зустрічі із Ріші Сунаком. Як відомо, він приїхав до Києва, щоб провести перемовини з Президентом України.

Крім того, Ріші Сунак виступив у Верховній Раді України. За словами політика, Лондон ніколи не покине Україну в біді. 

Володимир Зеленський
Європа
Ріші Сунак
Велика Британія
безпека
угода
війна в Україні

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