У Мінцифри закликали долучитися до створення FPV-дронів
В Україні створили проєкт "Народний дрон" від фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить, як вдома зібрати семидюймовий FPV-дрон.
Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Створення FPV-дронів вдома
Так, він закликав українців долучитися до знищення ворогів власноруч.
"Зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, особисто можете рухати Україну до перемоги, навіть у тилу", — написав міністр.
Він розповів про одну з таких ініціатив — проєкт "Народний дрон" від Victrory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas.
Відомо, що це інженерний курс, який може навчити, як в домашніх умовах зібрати семидюймовий FPV-дрон.
"Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання", — зазначив Федоров.
Очільник Мінцифри додав, що після збору дрона його можна надіслати інструкторам, які проведуть перевірку якості збірки й випробування з вагою.
Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим.
Навчання повністю безоплатне, а старт курсу кожні два тижні. Зареєструватися можна за посиланням.
Учасники цього курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників.
Раніше ми писали, що відтепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-дрони для наших військових. Окрім цього, можна задонатити на дрони, а також стати постачальником запчастин.
Крім того, в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК.
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