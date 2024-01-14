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У Мінцифри закликали долучитися до створення FPV-дронів

14 січня 2024 10:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Мінцифри закликали долучитися до створення FPV-дронів
FPV-дрон. Фото: Telegram/FEDOROV
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні створили проєкт "Народний дрон" від фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить, як вдома зібрати семидюймовий FPV-дрон.

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Створення FPV-дронів вдома

Так, він закликав українців долучитися до знищення ворогів власноруч.

"Зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, особисто можете рухати Україну до перемоги, навіть у тилу", — написав міністр.

Він розповів про одну з таких ініціатив — проєкт "Народний дрон" від Victrory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas.

Відомо, що це інженерний курс, який може навчити, як в домашніх умовах зібрати семидюймовий FPV-дрон. 

"Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання", — зазначив Федоров.

Очільник Мінцифри додав, що після збору дрона його можна надіслати інструкторам, які проведуть перевірку якості збірки й випробування з вагою.

Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим.

Навчання повністю безоплатне, а старт курсу кожні два тижні. Зареєструватися можна за посиланням.

Учасники цього курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників.

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Скриншот допису Федорова
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Скриншот допису Федорова

Раніше ми писали, що відтепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-дрони для наших військових. Окрім цього, можна задонатити на дрони, а також стати постачальником запчастин.

Крім того, в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК. 

ЗСУ
Мінцифри
дрони
війна в Україні

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