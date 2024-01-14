У Мінцифри закликали долучитися до створення FPV-дронів

FPV-дрон. Фото: Telegram/FEDOROV

В Україні створили проєкт "Народний дрон" від фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить, як вдома зібрати семидюймовий FPV-дрон.

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Створення FPV-дронів вдома

Так, він закликав українців долучитися до знищення ворогів власноруч.

"Зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, особисто можете рухати Україну до перемоги, навіть у тилу", — написав міністр.

Він розповів про одну з таких ініціатив — проєкт "Народний дрон" від Victrory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas.

Відомо, що це інженерний курс, який може навчити, як в домашніх умовах зібрати семидюймовий FPV-дрон.

"Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання", — зазначив Федоров.

Очільник Мінцифри додав, що після збору дрона його можна надіслати інструкторам, які проведуть перевірку якості збірки й випробування з вагою.

Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим.

Навчання повністю безоплатне, а старт курсу кожні два тижні. Зареєструватися можна за посиланням.

Учасники цього курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників.

Скриншот допису Федорова

Скриншот допису Федорова

Раніше ми писали, що відтепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-дрони для наших військових. Окрім цього, можна задонатити на дрони, а також стати постачальником запчастин.

Крім того, в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК.