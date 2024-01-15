Почему РФ начала меньше использовать ракеты "Калибр" — объяснение ГУР

Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: armyinform.com.ua

Россияне с сентября 2023 года не применяли ракеты "Калибр" или Х-101, потому что они их накапливали. Объемы производства подобных ракет остаются в пределах 115-130 в месяц, но есть сложности из-за международных санкций.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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Скибицкий рассказал, что в настоящее время максимальные показатели производства стратегических ракет РФ остаются такими же, как в конце октября 2023 года — 115-130 единиц.

"Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей — у тех же Х-101, "Кинжала", "Калибра" — иностранного производства. Россия много потеряла именно за счет того, что ее предприятия, занимавшиеся поставкой комплектующих, находятся под международными санкциями. А своими аналогами она не может покрыть собственные нужды", — объясняет он.

Кроме того, представитель ГУР рассказал, что с сентября 2023 года россияне не запускали по Украине "Калибров" или ракет Х-101, потому что они их накапливают, чтобы нанести более массированный удар.

"С середины сентября россияне не применяли ни Х-101, ни "Калибр". Происходило накопление этих ракет. К тому же мы четко понимаем, что все произведенное сразу поставляется на поле боя. Если говорить о выпущенных крылатых ракетах, то во время атак фиксировались изделия III, IV квартала выпуска. Это еще раз свидетельствует о том, что у них запасы не очень большие, и то, что производится, сразу применяется против нашего государства", — рассказывает Скибицкий.

Напомним, недавно Северная Корея передала России один миллион артиллерийских боеприпасов. Таким образом, Российская Федерация компенсирует дефицит снарядов собственного производства.

Ранее мы сообщали, что главная цель россиян — уничтожить инфраструктурные объекты Украины. Прежде всего, это объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.