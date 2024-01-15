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В ГУР назвали головні цілі в Україні для повітряних атак росіян

15 січня 2024 09:34
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В ГУР назвали головні цілі в Україні для повітряних атак росіян
Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Головна ціль росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна

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Головні цілі в Україні для повітряних атак росіян

За словами Скібіцького, на сьогодні основні зусилля Росії зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.

"Наскільки точними є ці удари? Ті цілі, які ставить перед собою Російська Федерація, вона не досягає. Та зброя, яка використовується Росією, зокрема "Кинджали", є дуже неточними. І, на жаль, від них страждає здебільшого саме цивільне населення", — йдеться у повідомленні. 

Чи буде РФ надалі обстрілювати енергооб'єкти

Також представник ГУР розповів, якщо наразі росіяни не завдають ударів по об'єктах енергетики, це не означає, що РФ не слідкує за станом нашої енергетики. 

"Воєнна розвідка чітко знає, що вони провели аналіз для завдавання ударів по наших енергетичним об'єктам у 2022-2023 році. Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами. Противник продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, завдавати такі удари. Тому загроза нашій енергетичній системі зберігається", — підкреслив Скібіцький. 

Нагадаємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Загинули десятки людей.

Додамо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія прийшла в Україну не для того, щоб когось звільняти, а виключно для того, щоб масово вбивати українців.

обстріли
інфраструктура
будинок
війна в Україні

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