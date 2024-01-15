Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Скібіцький розповів, які боєприпаси Росія отримує від КНДР arrow

Скібіцький розповів, які боєприпаси Росія отримує від КНДР

15 січня 2024 09:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скібіцький розповів, які боєприпаси Росія отримує від КНДР
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Північна Корея передала Росії один мільйон артилерійських боєприпасів. Таким чином Російська Федерація компенсує дефіцит снарядів власного виробництва.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

КНДР передає Росії боєприпаси

"Найбільш активні постачання боєприпасів з території Північної Кореї здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада. Основний боєприпас, який постачається з КНДР — це 122 мм і 152 мм", — пояснив Скібіцький.

Він також наголосив, що за оцінками української розвідки йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської Федерації.

"Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", — додав Скібіцький.

Раніше ми повідомляли, що головна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.

Нагадуємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Загинули десятки людей.

війна
КНДР
боєприпаси
ракети
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі