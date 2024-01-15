Скібіцький розповів, які боєприпаси Росія отримує від КНДР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна

Північна Корея передала Росії один мільйон артилерійських боєприпасів. Таким чином Російська Федерація компенсує дефіцит снарядів власного виробництва.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Найбільш активні постачання боєприпасів з території Північної Кореї здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада. Основний боєприпас, який постачається з КНДР — це 122 мм і 152 мм", — пояснив Скібіцький.

Він також наголосив, що за оцінками української розвідки йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської Федерації.

"Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", — додав Скібіцький.

Раніше ми повідомляли, що головна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.

Нагадуємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Загинули десятки людей.