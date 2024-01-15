Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Чому РФ почала менше використовував ракети "Калібр" — пояснення ГУР arrow

Чому РФ почала менше використовував ракети "Калібр" — пояснення ГУР

15 січня 2024 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чому РФ почала менше використовував ракети "Калібр" — пояснення ГУР
Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: armyinform.com.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни з вересня 2023 року не застосовували ракети "Калібр" чи Х-101, бо вони їх накопичували. Обсяги виробництва подібних ракет залишаються у межах 115-130 на місяць, але є складнощі через міжнародні санкції. 

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна

Читайте також:

Чому РФ почала менше використовував ракети "Калібр" 

Скібіцький розповів, що наразі максимальні показники виробництва стратегічних ракет РФ залишаються такими ж як наприкінці жовтня 2023 року — 115-130 одиниць. 

"Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих, адже дуже багато деталей — у тих же Х-101, "Кинджала", "Калібра" — іноземного виробництва. Росія багато втратила саме за рахунок того, що її підприємства, які займались постачанням комплектуючих, перебувають під міжнародними санкціями. А своїми аналогами вона не може покрити власні потреби", — пояснює він.

Крім того, представник ГУР розповів, що з вересня 2023 року росіяни не запускали по Україні "Калібрів" чи ракет Х-101, бо вони їх накопичують, аби завдати масованішого удару. 

"З середини вересня росіяни не застосовували ні Х-101, ні "Калібр". Відбувалось накопичення цих ракет. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску. Це вкотре свідчить про те, що в них запаси не дуже великі, і те, що виробляється, відразу застосовується проти нашої держави", — розповідає Скібіцький.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея передала Росії один мільйон артилерійських боєприпасів. Таким чином Російська Федерація компенсує дефіцит снарядів власного виробництва. 

Раніше ми повідомляли, що головна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.

обстріли
ракети
війна в Україні
ГУР
виробництво
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі