Чому РФ почала менше використовував ракети "Калібр" — пояснення ГУР

Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: armyinform.com.ua

Росіяни з вересня 2023 року не застосовували ракети "Калібр" чи Х-101, бо вони їх накопичували. Обсяги виробництва подібних ракет залишаються у межах 115-130 на місяць, але є складнощі через міжнародні санкції.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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Скібіцький розповів, що наразі максимальні показники виробництва стратегічних ракет РФ залишаються такими ж як наприкінці жовтня 2023 року — 115-130 одиниць.

"Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих, адже дуже багато деталей — у тих же Х-101, "Кинджала", "Калібра" — іноземного виробництва. Росія багато втратила саме за рахунок того, що її підприємства, які займались постачанням комплектуючих, перебувають під міжнародними санкціями. А своїми аналогами вона не може покрити власні потреби", — пояснює він.

Крім того, представник ГУР розповів, що з вересня 2023 року росіяни не запускали по Україні "Калібрів" чи ракет Х-101, бо вони їх накопичують, аби завдати масованішого удару.

"З середини вересня росіяни не застосовували ні Х-101, ні "Калібр". Відбувалось накопичення цих ракет. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску. Це вкотре свідчить про те, що в них запаси не дуже великі, і те, що виробляється, відразу застосовується проти нашої держави", — розповідає Скібіцький.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея передала Росії один мільйон артилерійських боєприпасів. Таким чином Російська Федерація компенсує дефіцит снарядів власного виробництва.

Раніше ми повідомляли, що головна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.