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Очередная вражеская атака на Украину — сколько воздушных целей сбила ПВО

17 января 2024 20:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Очередная вражеская атака на Украину — сколько воздушных целей сбила ПВО
Вражеский беспилотник в небе. Иллюстративное фото: AFP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг совершил очередную атаку на Украину сегодня, 17 января. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить два российских беспилотника над Херсонской и Николаевской областями.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Как указывают в Воздушных силах, успешную ликвидацию воздушных целей провели защитники неба командования "Юг". Над Херсонщиной был сбит российский разведывательный БпЛА, а в Николаевской области уничтожен российский дрон-камикадзе "Ланцет".

Воздушные Силы распространили эксклюзивные кадры уничтожения вражеских воздушных объектов.

"На видео — поражение вражеского разведывательного беспилотника воинами 208-й Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушных сил", — добавили в ВС ВСУ.

Напомним, оккупанты атаковали юг Украины 17 января ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти 3 часа. В результате сбития дронов на подлете к Одесской области большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.

Добавим, за предыдущие сутки российские оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. Из-за вражеских атак три человека получили ранения.

война
беспилотники
Украина
Херсонская область
Николаевская область
ПВО
дроны
атака

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