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Чергова ворожа атака на Україну — скільки повітряних цілей збила ППО

17 січня 2024 20:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чергова ворожа атака на Україну — скільки повітряних цілей збила ППО
Ворожий безпілотник в небі. Ілюстративне фото: AFP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог здійснив чергову атаку на Україну сьогодні, 17 січня. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити два російські безпілотники над Херсонською та Миколаївською областями.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

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Знищення ворожих безпілотників над Україною 17 січня

Як вказують у Повітряних Силах, успішну ліквідацію повітряних цілей провели захисники неба командування "Південь". Над Херсонщиною було збито російський розвідувальний БпЛА, а на Миколаївщині  знищено російський дрон-камікадзе "Ланцет".

Повітряні Сили поширили ексклюзивні кадри знищення ворожих повітряних об'єктів.

"На відео — ураження ворожого розвідувального безпілотника воїнами 208-ї Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряних Сил", — додали в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, окупанти атакували південь України 17 січня ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Сили ППО збивали ворожі цілі упродовж майже 3 годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.

Додамо, за попередню добу російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Через ворожі атаки троє людей дістали поранення.

війна
безпілотники
Україна
Херсонська область
Миколаївська область
ППО
дрони
атака

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