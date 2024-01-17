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Випустили понад 300 снарядів — в Херсонській ОВА розповіли про обстріли РФ

17 січня 2024 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Випустили понад 300 снарядів — в Херсонській ОВА розповіли про обстріли РФ
Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

​​​​​За попередню добу російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Через ворожі атаки троє людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 351 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів", — йдеться у повідомленні. 

Ціллю загарбників були житлові квартали населених пунктів регіону. Через російську агресію троє людей дістали поранення. 

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Нагадаємо, в ніч проти 17 січня російські військові атакували південь України ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі цілі впродовж майже трьох годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.

Уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, автомобілям місцевих жителів. Виникли пожежі.

Додамо, російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого є постраждалі.

обстріли
Херсонська область
окупанти
війна в Україні

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