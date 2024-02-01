Будет больше дронов — в Минобороны провели встречу с более сотней производителей БпЛА

Встреча с производителями дронов. Фото: Facebook/Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главой Минцифры Михаилом Федоровым провели встречу с производителями дронов. Планируется заключить долгосрочные контракты по масштабированию таких производств.

Об этом Умеров написал в Facebook.

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Отмечается, что на встрече присутствовало более 120 производителей беспилотников.

"Делаем все, чтобы технологические инновации как можно быстрее попадали на фронт — спасали жизнь наших воинов и уничтожали врагов. Государство есть и будет партнером каждого, кто делает наше войско сильнее", — отметил Умеров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Facebook/Рустем Умеров

По его словам, в этом году украинских дронов будет больше.

В планах Агентства оборонных закупок Минобороны заключить контракты на сотни тысяч БпЛА — это, в частности, долгосрочные контракты, чтобы производители могли планировать масштабирование производств.

Скриншот поста Умерова

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. Есть план, в который включены все основные объекты критической и военной инфраструктуры врага.

Также мы писали, что в Коалицию дронов для Украины присоединились Швеция и Великобритания. О таком решении объявил министр обороны Швеции Поль Джонсон на заседании Контактной группы 23 января.