До Коаліції дронів для України доєдналися ще дві країни

Український військовий керує дроном. Ілюстративне фото: defence-ua.com

До Коаліції дронів для України доєдналися Швеція та Велика Британія. Про таке рішення оголосив міністр оборони Швеції Поль Джонсон під час засідання Контактної групи 23 січня.

Про це повідомляє Міноборони.

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Коаліція дронів для України

"Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної Коаліції дронів", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

Зазначається, що коаліцію дронів створили Україна та Латвія — під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

Наразі вона налічує чотири країни-учасниці.

"Безпілотні технології можуть перевернути хід цієї війни. Ми вдячні нашим союзникам за підтримку Коаліції дронів. Ми лише створили її — і вже маємо надійних та потужних партнерів у складі. Працюємо, щоб учасників ставало ще більше", — зауважила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що в Україні почалася робота над створенням новітнього морського підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот з територіальних вод України. Він буде побудований в рамках новітнього проєкту FURY для українських ВМС.

Також ми писали, що Росія намагається нейтралізувати удари українських безпілотників та змінити характер позиційної війни. Так, технологічний розвиток України ускладнив Росії концентрацію військ у певних географічних районах без виявлення українських військ.