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Буданов заявив про ймовірне посилення атаки безпілотників по російських об'єктах

1 лютого 2024 07:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Буданов заявив про ймовірне посилення атаки безпілотників по російських об'єктах
Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Global Look Press
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Найближчим часом атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. Українські сили мають план, до якого включено всі основні об'єкти критичної й військової інфраструктури ворога.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.

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Зазначається, що Україна посилила атаки по цілях вглиб території Росії — вибухи стаються на об'єктах за межами великих міст далеко від українського кордону.

Російська влада стверджує, що з нового року вона запобігла десяткам українських безпілотників і ракетних атак.

Водночас, не підтверджуючи причетність України до них, очільник ГУР сказав, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти військової інфраструктури РФ", — сказав Буданов.

За його словами, тепер російське цивільне населення нарешті "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик і так далі. Це все вигідно", — зауважив розвідник.

Нагадаємо, що очільник української розвідки Кирило Буданов вірить, що війна закінчиться у 2024 році. За його словами, українських ударів по військових об'єктах РФ побільшає. 

Також керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що наступ російських окупантів завершиться ближче до весни цього року. За його словами, він триває вже 2,5 місяця.

безпілотники
Кирило Буданов
війна в Україні
Росія
атака

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