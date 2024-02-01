Буде більше дронів — у Міноборони провели зустріч із понад сотнею виробників БпЛА

Зустріч з виробниками дронів. Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з головою Мінцифри Михайлом Федоровим провели зустріч з виробниками дронів. Планується укласти довгострокові контракти для масштабування таких виробництв.

Про це Умєров написав у Facebook.

Читайте також:

Виробництво дронів в Україні

Зазначається, що на зустрічі були присутні понад 120 виробників безпілотників.

"Робимо усе, аби технологічні інновації якнайшвидше потрапляли на фронт — рятували життя наших воїнів та нищили ворогів. Держава є і буде партнером кожного, хто робить наше військо сильнішим", — зазначив Умєров.

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook/Рустем Умєров

За його словами, цього року українських дронів буде більше.

У планах Агенції оборонних закупівель Міноборони укласти контракти на сотні тисяч БпЛА — це, зокрема, довгострокові контракти, аби виробники могли планувати масштабування виробництв.

Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. Є план, до якого включено всі основні об'єкти критичної й військової інфраструктури ворога.

Також ми писали, що до Коаліції дронів для України доєдналися Швеція та Велика Британія. Про таке рішення оголосив міністр оборони Швеції Поль Джонсон під час засідання Контактної групи 23 січня.