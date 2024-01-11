Британская разведка объяснила, как морозы могут повлиять на ход войны в Украине

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Разведывательная служба Великобритании провела анализ влияния нынешних погодных условий в Украине на ход военных действий, подчеркнув трудности, с которыми сталкиваются как украинские войска, так и российские захватчики из-за непогоды. Сейчас в Украине холодно, а уже скоро ожидается потепление, но это не отменяет того, что земля остается холодной.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

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Разведка сообщает, что замерзшая почва вероятно улучшит условия передвижения по местности в январе и феврале до наступления оттепели в марте, которая ухудшит условия для передвижения.

Также в Украине наблюдается увеличение количества снега, что станет ограничивающим фактором для маневренности войск.

Разведслужба указывает на то, что ухудшение условий усугубляется из-за короткого светового дня, что затрудняет проведение операций как для украинских войск, так и для российских захватчиков.

В докладе также упоминается, что россияне и украинцы вынуждены действовать в условиях холода и полагаться на оборудование для ночного видения.

Отчет британской разведки. Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пауза в войне с Россией только поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Также мы писали, что Иран разработал новый "взрывной" ударный дрон для России, который она будет использовать на войне против Украины. Новый БПЛА оснащен технологией поиска ценных боевых целей.