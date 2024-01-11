Британська розвідка пояснила, як морози можуть вплинути на перебіг війни в Україні

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Розвідувальна служба Великобританії провела аналіз впливу нинішніх погодних умов в Україні на перебіг військових дій, наголосивши на труднощах, з якими стикаються як українські війська, так і російські загарбники через негоду. Нині в Україні холодно, а вже скоро очікується потепління, але це не скасовує того, що земля залишається холодною.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

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Розвідка повідомляє, що замерзлий ґрунт, ймовірно, покращить умови пересування по місцевості в січні та лютому до настання відлиги в березні, яка погіршить умови для пересування.

Також в Україні спостерігається збільшення кількості снігу, що стане обмежуючим фактором для маневровності військ.

Розвідслужба вказує на те, що погіршення умов посилюється через короткий світловий день, що ускладнює проведення операцій як для українських військ, так і для російських загарбників.

У доповіді також згадується, що росіяни та українці змушені діяти в умовах холоду та покладатися на обладнання для нічного бачення.

Звіт англійської розвідки. Фото: Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогові. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, щоб повторити вторгнення за кілька років.

Також ми писали, що Іран розробив новий "вибуховий" ударний дрон для Росії , який вона використовуватиме на війні проти України. Новий БПЛА оснащений технологією пошуку цінних бойових цілей.