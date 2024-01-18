Берлинская рассказала о технологическом прорыве России в изготовлении дронов

Боец ВСУ с FPV-дроном. Фото иллюстративное: Telegram Владимира Зеленского

Армия России находится на грани технологического прорыва в сфере строительства дронов. Украинские средства РЭБ не смогут противостоять новейшим средствам оккупантов, если они применят в FPV-дронах автоматическое донаведение.

Об этом заявила руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Наталье Мосийчук.

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По ее словам, россияне уже начинают применять в дронах автоматическое донаведение.

"Роль оператора сводится к минимуму. Это еще не искусственный интеллект, это компьютерное зрение. Это автоматический захват целей, то есть аппарат становится все более автономным. Традиционные средства радиоэлектронной борьбы, которыми мы еще не насытили фронт, становятся неэффективными", — заявила она.

Берлинская добавляет, что если россияне доработают такие дроны, то для Украины это станет серьезным вызовом. Поскольку в этом случае увеличением дронов переломить ситуацию не получится.

"Вопрос в качестве. Одно дело, когда выходит оператор с этим FPV-дроном, его глушат, это все происходит в ручном режиме, таких операторов накрывают огнем постоянно... Совсем другая история, когда оператор будет нажимать кнопку, будет взлетать дрон или рой дронов на охоту, и у которых будет алгоритм: первые 5 км — это наша техника, а дальше — во все движущиеся объекты нужно врезаться и уничтожать", — подытожила Берлинская.

Напомним, что ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что атака по российской нефтебазе вблизи Санкт-Петербурга осуществлялась с помощью беспилотников украинского производства. Они смогли пролететь расстояние в 1250 километров и поразить цель.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина среди тройки лидеров в мире по производству беспилотников. В то же время западные партнеры обращаются к украинским производителям за сотрудничеством.