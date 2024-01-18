Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Берлинская рассказала о технологическом прорыве России в изготовлении дронов arrow

Берлинская рассказала о технологическом прорыве России в изготовлении дронов

18 января 2024 23:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Берлинская рассказала о технологическом прорыве России в изготовлении дронов
Боец ВСУ с FPV-дроном. Фото иллюстративное: Telegram Владимира Зеленского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России находится на грани технологического прорыва в сфере строительства дронов. Украинские средства РЭБ не смогут противостоять новейшим средствам оккупантов, если они применят в FPV-дронах автоматическое донаведение.

Об этом заявила руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Наталье Мосийчук.

Читайте также:

Опасность будущих дронов России для украинских средств РЕБ

По ее словам, россияне уже начинают применять в дронах автоматическое донаведение.

"Роль оператора сводится к минимуму. Это еще не искусственный интеллект, это компьютерное зрение. Это автоматический захват целей, то есть аппарат становится все более автономным. Традиционные средства радиоэлектронной борьбы, которыми мы еще не насытили фронт, становятся неэффективными", — заявила она.

Берлинская добавляет, что если россияне доработают такие дроны, то для Украины это станет серьезным вызовом. Поскольку в этом случае увеличением дронов переломить ситуацию не получится.

"Вопрос в качестве. Одно дело, когда выходит оператор с этим FPV-дроном, его глушат, это все происходит в ручном режиме, таких операторов накрывают огнем постоянно... Совсем другая история, когда оператор будет нажимать кнопку, будет взлетать дрон или рой дронов на охоту, и у которых будет алгоритм: первые 5 км — это наша техника, а дальше — во все движущиеся объекты нужно врезаться и уничтожать", — подытожила Берлинская.

Напомним, что ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что атака по российской нефтебазе вблизи Санкт-Петербурга осуществлялась с помощью беспилотников украинского производства. Они смогли пролететь расстояние в 1250 километров и поразить цель.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина среди тройки лидеров в мире по производству беспилотников. В то же время западные партнеры обращаются к украинским производителям за сотрудничеством.

Украина
дроны
война в Украине
производство
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме