Берлінська розповіла про технологчіний прорив Росії у виготовленні дронів

Боєць ЗСУ з FPV-дроном. Фото ілюстративне: Telegram Володимира Зеленського

Армія Росії перебуває на межі технологічного прориву у сфері будівництва дронів. Українські засоби РЕБ не зможуть протистояти новітнім засобам окупантів, якщо вони застосують у FPV-дронах автоматичне донаведення.

Про це заявила керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Наталі Мосійчук.

Читайте також:

Небезпека майбутніх дронів Росії для українських засобів РЕБ

За її словами, росіяни вже починають застосовувати в дронах автоматичне донаведення.

"Роль оператора зводиться до мінімуму. Це ще не штучний інтелект, це комп'ютерний зір. Це автоматичне захоплення цілей, тобто апарат стає все більш автономним. Традиційні засоби радіоелектронної боротьби, якими ми ще не наситили фронт, стають неефективними", — заявила вона.

Берлінська додає, що якщо росіяни допрацюють такі дрони, то для України це буде серйозним викликом. Оскільки в цьому випадку збільшенням дронів переломити ситуацію не вийде.

"Питання в якості. Одна справа, коли виходить оператор з цим FPV-дроном, його глушать, це все відбувається в ручному режимі, таких операторів накривають вогнем постійно... Зовсім інша історія, коли оператор буде натискати кнопку, буде злітати дрон або рій дронів на полювання, і у яких буде алгоритм: перші 5 км — це наша техніка, а далі — в усі рухомі об'єкти потрібно врізатися і знищувати", — підсумувала Берлінська.

Нагадаємо, що раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що атака по російській нафтобазі поблизу Санкт-Петербурга здійснювалася за допомогою безпілотників українського виробництва. Вони змогли пролетіти відстань у 1250 кілометрів і влучити в ціль.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна серед трійки лідерів у світі у виробництві безпілотників. Водночас західні партнери звертаються до українських виробників щодо співпраці.