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Атака ударных дронов по Сумщине — какие разрушения

17 января 2024 23:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака шехедов на Сумщину 17 января - какие разрушения
Ударный дрон в небе. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские захватчики атаковали ударными дронами Сумщину вечером, 17 января. Вследствие нападения есть разрушения технического помещения, а также возгорание двух грузовиков.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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В сообщении говорится, что падение обломков сбитого дрона повлекло за собой разрушение крыши технического помещения и возгорание нескольких грузовиков.

Также сообщается, что обошлось без жертв.

В Сумской ОВА указали, что в течении вечерней атаки, силы ПВО сбили еще два "шахеда".

"Всего в итоге — четыре уничтоженных стервятника", — говорится в сообщении.

Атака шахедов
Сообщение Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты атаковали юг Украины 17 января ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти 3 часа. В результате сбития дронов на подлете к Одесской области большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.

Добавим, за предыдущие сутки российские оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. Из-за вражеских атак три человека получили ранения.

Сумская область
оккупанты
дрон Шахид-136
дроны
война в Украине
Россия
атака

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