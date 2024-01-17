Атака шехедов на Сумщину 17 января - какие разрушения

Атака ударных дронов по Сумщине — какие разрушения
Российские захватчики атаковали ударными дронами Сумщину вечером, 17 января. Вследствие нападения есть разрушения технического помещения, а также возгорание двух грузовиков.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
Атака на Сумщину вечером, 17 января — что известно
В сообщении говорится, что падение обломков сбитого дрона повлекло за собой разрушение крыши технического помещения и возгорание нескольких грузовиков.
Также сообщается, что обошлось без жертв.
В Сумской ОВА указали, что в течении вечерней атаки, силы ПВО сбили еще два "шахеда".
"Всего в итоге — четыре уничтоженных стервятника", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты атаковали юг Украины 17 января ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти 3 часа. В результате сбития дронов на подлете к Одесской области большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.
Добавим, за предыдущие сутки российские оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. Из-за вражеских атак три человека получили ранения.
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