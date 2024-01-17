Атака шехедів на Сумщину 17 січня – які руйнування

Атака ударних дронів по Сумщині — які руйнування
Російські загарбники атакували ударними дронами Сумщину увечері, 17 січня. Внаслідок нападу є руйнування технічного приміщення, а також спалах двох вантажівок.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Атака на Сумщину ввечері, 17 січня — що відомо
У повідомленні йдеться, що падіння уламків збитого дрона спричинило руйнування даху технічного приміщення та загоряння кількох вантажівок.
Також повідомляється, що обійшлось без жертв.
У Сумській ОВА вказали, що протягом вечірньої атаки, сили ППО збили ще два "шахеди".
"Усього в результаті — чотири знищені стерв'ятники", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти атакували південь України 17 січня ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Сили ППО збивали ворожі цілі майже 3 години. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одеської області більшість упала в море, проте частина завдала значних пошкоджень.
Додамо, минулої доби російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Через ворожі атаки троє людей отримали поранення.
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