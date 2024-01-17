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Атака ударних дронів по Сумщині — які руйнування

17 січня 2024 23:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атака шехедів на Сумщину 17 січня – які руйнування
Ударний дрон у небі. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські загарбники атакували ударними дронами Сумщину увечері, 17 січня. Внаслідок нападу є руйнування технічного приміщення, а також спалах двох вантажівок.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

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У повідомленні йдеться, що падіння уламків збитого дрона спричинило руйнування даху технічного приміщення та загоряння кількох вантажівок.

Також повідомляється, що обійшлось без жертв.

У Сумській ОВА вказали, що протягом вечірньої атаки, сили ППО збили ще два "шахеди".

"Усього в результаті — чотири знищені стерв'ятники", — йдеться у повідомленні.

Атака шахедів
Повідомлення Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували південь України 17 січня ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Сили ППО збивали ворожі цілі майже 3 години. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одеської області більшість упала в море, проте частина завдала значних пошкоджень.

Додамо, минулої доби російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Через ворожі атаки троє людей отримали поранення.

Сумська область
окупанти
дрон Шахід-136
дрони
війна в Україні
Росія
атака

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