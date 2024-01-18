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Атака БпЛА на Днепропетровскую область – в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

18 января 2024 09:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака БпЛА на Днепропетровскую область – в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера поздно вечером российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО ликвидировали все вражеские дроны, но в результате падения обломков повреждены жилые дома.

Об этом сообщил начальник Днепропетровского ОВА Сергей Лысак и руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Как известно, поздно вечером захватчики ударили из артиллерии по Мировской громаде Никопольщины. К счастью, никто не пострадал, но разрушения получила гражданская инфраструктура.

  • Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
  • Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
  • Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
  • Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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"По уточненной информации, из-за вчерашних атак на район там также повреждены четыре частных дома. Одно хозяйственное сооружение разрушено, два — повреждены, также повреждены заборы и две линии электропередачи ", — говорится в сообщении.

А в Павлоградском районе обломки сбитого БgЛА упали на территорию фермерского хозяйства. Там произошел пожар, но спасатели оперативно обуздали огонь. Уничтожено одно сооружение. У двоих — избитые крыши.

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Напомним, вчера россияне снова атаковали Купянск Харьковской области из артиллерии. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.

Кроме того, местные власти сообщают, что под вражеским огнем оккупантов постоянно находится Купянский район Харьковской области. Враг целит именно в критическую инфраструктуру, чтобы нанести вред гражданскому населению.

Добавим, сегодня ночью во время воздушной тревоги взрывы раздавались в Хмельницкой области. Вероятно, работали силы ПВО.

пожар
Днепропетровская область
обстрелы
дроны
война в Украине

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