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Атака шахедів на Хмельницьку область — гриміли сильні вибухи

18 січня 2024 01:13
оновлено: 01:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 січня — атака шахедів
Дим після вибуху за містом вночі. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 18 січня, пролунали під час чергової російської атаки на Україну. В регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Ймовірно працювали сили ППО. 

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 січня

Зазначається, що в Хмельницькій області лунали вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Про звуки вибухів на Хмельниччині повідомляють і місцеві телеграм-канали. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Хмельницький. Новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Хмельницький. Новини"

Тим часом в Хмельницькій області, а також у Донецькій, досі триває повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:18. Раніше в. о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін попереджав про ворожі шахеди в області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна

Нагадаємо, що повітряна тривога довгий час продовжувалась в Україні. Під загрозою удару БпЛА були Хмельницька та Вінницька області. На сході спостерігалася ракетна небезпека.

вибух
безпілотники
обстріли
Хмельницька область
ППО
повітряна тривога
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війна
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