Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 січня — атака шахедів

Атака шахедів на Хмельницьку область — гриміли сильні вибухи
Вибухи в Хмельницькій області зараз, 18 січня, пролунали під час чергової російської атаки на Україну. В регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Ймовірно працювали сили ППО.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 січня
Зазначається, що в Хмельницькій області лунали вибухи.
Про звуки вибухів на Хмельниччині повідомляють і місцеві телеграм-канали.
Тим часом в Хмельницькій області, а також у Донецькій, досі триває повітряна тривога.
Оновлено 01:18. Раніше в. о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін попереджав про ворожі шахеди в області.
Нагадаємо, що повітряна тривога довгий час продовжувалась в Україні. Під загрозою удару БпЛА були Хмельницька та Вінницька області. На сході спостерігалася ракетна небезпека.
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