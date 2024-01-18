Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 січня — атака шахедів

Дим після вибуху за містом вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 18 січня, пролунали під час чергової російської атаки на Україну. В регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Ймовірно працювали сили ППО.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 січня

Зазначається, що в Хмельницькій області лунали вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Про звуки вибухів на Хмельниччині повідомляють і місцеві телеграм-канали.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Хмельницький. Новини"

Тим часом в Хмельницькій області, а також у Донецькій, досі триває повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:18. Раніше в. о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін попереджав про ворожі шахеди в області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна

Нагадаємо, що повітряна тривога довгий час продовжувалась в Україні. Під загрозою удару БпЛА були Хмельницька та Вінницька області. На сході спостерігалася ракетна небезпека.