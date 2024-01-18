Артиллерийская коалиция — Умеров заявил, что Украина максимально увеличивает внутреннее производство

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил на открытии Коалиции артиллерии в Париже. Он заявил, что усиление артиллерийского потенциала — одна из наших ключевых потребностей, чтобы выиграть эту войну.

Об этом сообщает Минобороны.

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Украинский министр подчеркнул, что очень важно, чтобы мы инвестировали наши ресурсы в производство большего количества артиллерийских боеприпасов. Украина сейчас принимает меры для максимального увеличения внутреннего производства, поскольку россияне годами готовились к полномасштабной войне.

"Военные расходы Кремля устанавливают новые рекорды. Потому что российские планы не остановятся в Украине. Но наши возможности тоже возросли. И мы имеем результаты, подтверждающие это. Украина уничтожила 20% российского Черноморского флота", — отметил Умеров.

По его словам, украинские защитники разрушили контроль России над морем и воздушным пространством.

Кроме того, Украине удалось защититься от более 7400 ракет разных видов и по меньшей мере 3800 дронов "шахед". В конце 2023 года ВСУ сбили пять российских самолетов за неделю, а на днях уничтожили вражеский радиолокационный самолет А-50.

"Несмотря на это, реальность этой войны такова, что Россия значительно превосходит нас в ежедневных артиллерийских атаках. На разных участках фронта и этапах боевых действий они выпускали в 5-10 раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы", — рассказал он.

Умеров отметил, что дефицит боеприпасов и снарядный голод — чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются Вооруженные силы Украины, поэтому необходимо найти способ решить ее.

"Увеличение артиллерийских возможностей Украины повысит нашу безопасность. Нашу общую безопасность. Это даст нам гораздо больше возможностей для устойчивого прогресса на поле боя. И это приблизит нашу победу", — добавил глава Минобороны.

Напомним, что Франция объявила о создании коалиции, которая будет ответственна за обеспечение артиллерийских потребностей Украины. Всего в нее вошли 24 страны мира.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили оборонные нужды Украины на поле боя в пакете военной помощи.

Кроме того, недавно Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени Украине поставят еще "около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб". Также французский лидер анонсировал свой приезд в Украину.